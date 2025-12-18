Ричмонд
В Ростовской области пострадавшим от атаки БПЛА в ночь на 18 декабря окажут помощь

В Ростовской области три человека погибли и девять ранены из-за атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области в ночь на 18 декабря погибли три человека, девять получили ранения. Губернатор региона Юрий Слюсарь заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

По официальным данным, атаке подверглись три города: Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.

В Донской столице повреждения получило многоэтажное жилое здание в микрорайоне «Западный». Здесь обошлось без человеческих жертв.

В порту возник пожар на грузовом судне. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, но был оперативно локализован и потушен. К сожалению, два члена экипажа, находившиеся на судне, погибли, еще три моряка получили ранения.

В Батайске пострадали семь местных жителей. Трое были госпитализированы. Один из раненых скончался в больнице, четверым медицинская помощь была оказана на месте.

Губернатор Юрий Слюсарь выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

— Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Окажем помощь пострадавшим, — прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь.

