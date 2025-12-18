ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам под удар попали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в порту Ростова. Там прямое попадание привело к возгоранию грузового судна. Пожар, охвативший около 20 квадратных метров, был оперативно ликвидирован. Однако два члена экипажа погибли, еще трое моряков получили ранения.
«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — написал Слюсарь.
В Ростове повреждения получила строящаяся многоэтажка в западной части города. Спасатели зафиксировали разрушения и задымление на уровне пятого этажа двух корпусов новостройки. К счастью, как уточнили в экстренных службах, в здании никто не пострадал.
Трагедия произошла и в Батайске. В результате удара загорелись два частных жилых дома. Медикам потребовалось оказать помощь семерым пострадавшим. Четверым из них помощь была оказана на месте, трое были госпитализированы в Батайскую больницу скорой медицинской помощи. Один из госпитализированных, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.
Губернатор Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Он заверил, что муниципальные комиссии зафиксируют весь ущерб, а пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что именно Запад способствует эскалации конфликта. Западные страны перешли буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения.