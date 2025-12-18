Загорелись дома, три человека погибли: глава Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ

Трагедия произошла и в Батайске. В результате удара загорелись два частных жилых дома. Медикам потребовалось оказать помощь семерым пострадавшим. Четверым из них помощь была оказана на месте, трое были госпитализированы в Батайскую больницу скорой медицинской помощи. Один из госпитализированных, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных травм.