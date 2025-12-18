В российском городе сорвали теракт у мэрии: задержана 16-летняя студентка

В центре Волгодонска (Ростовская область) предотвращён теракт, который готовился вблизи здания городской администрации. С самодельным взрывным устройством задержана 16-летняя студентка колледжа.
Подростка задержал патруль полиции в районе парка «Юность». Девушка направлялась в сторону администрации с тяжёлым рюкзаком, который привлёк внимание сотрудников. После проверки на место прибыли взрывотехники ФСБ, подтвердившие наличие взрывчатки.
В рюкзаке находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Оно было оснащено поражающими элементами в виде гаек, гвоздей и шурупов, а также электронным реле времени. Устройство было готово к применению.
Задержание произошло около 12:30. По данным силовиков, взрывчатку студентка забрала из тайника в районе СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска. К 13:00 она должна была доставить рюкзак ко входу в городскую администрацию якобы для передачи одному из чиновников.
В ФСБ обратили внимание, что примерно месяц назад девушка стала жертвой интернет-мошенников. В ведомстве считают, что в реальности она могла быть использована как исполнитель теракта с высоким риском гибели.
Предотвращение атаки в спецслужбе связали с действующей системой антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, органов власти и объектов критической инфраструктуры.
