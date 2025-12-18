В Волгодонске предотвращен теракт у здания администрации, задержана студентка

На место задержания приехали взрывотехники, которые обнаружили СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство имело также поражающие элементы: шурупы, гайки, гвозди. Кроме того, на СВУ имелось электронное реле времени.