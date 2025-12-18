В Волгодонске предотвращен теракт у здания администрации, задержана студентка

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт у здания администрации, задержав студентку колледжа с СВУ мощностью 10 кг. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Волгодонске предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей», — отметили в ФСБ.
Патрульный наряд полиции задержал в центре города в районе парка «Юность» 16-летнюю студентку одного из областных колледжей. Она шла к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Он-то и привлек внимание правоохранителей.
На место задержания приехали взрывотехники, которые обнаружили СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство имело также поражающие элементы: шурупы, гайки, гвозди. Кроме того, на СВУ имелось электронное реле времени.
Несколько дней назад оперативники Федеральной службы безопасности задержали в пяти регионах России 10 граждан, которые совершали диверсии и террористические акты под угрозами со стороны украинских спецслужб.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля работника правоохранительных органов в подмосковной Лобне.