Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске предотвращен теракт у здания администрации, задержана студентка

Подозрительно большой рюкзак выдал исполнительницу теракта в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт у здания администрации, задержав студентку колледжа с СВУ мощностью 10 кг. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Волгодонске предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей», — отметили в ФСБ.

Патрульный наряд полиции задержал в центре города в районе парка «Юность» 16-летнюю студентку одного из областных колледжей. Она шла к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Он-то и привлек внимание правоохранителей.

На место задержания приехали взрывотехники, которые обнаружили СВУ мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство имело также поражающие элементы: шурупы, гайки, гвозди. Кроме того, на СВУ имелось электронное реле времени.

Несколько дней назад оперативники Федеральной службы безопасности задержали в пяти регионах России 10 граждан, которые совершали диверсии и террористические акты под угрозами со стороны украинских спецслужб.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в подготовке подрыва автомобиля работника правоохранительных органов в подмосковной Лобне.