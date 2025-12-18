Врачи Башкирии борются за жизнь 95-летней бабушки, пострадавшей при пожаре

На улице Красноармейской в селе Мишкино в Мишкинском районе загорелся кирпичный жилой дом площадью 90 кв.м. прибывшие на вызов пожарные МЧС и добровольцы Мишкинского сельсовета, используя специальное оборудование из зоны задымления спасли 95-летнюю бабушку. женщину.
В МЧС Башкирии сообщили, что ее госпитализировали в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель.
