Гражданин Белоруссии получил 22 года лишения свободы за теракт на БАМе

В декабре 2023 года ФСБ сообщала, что в Омской области по обвинению в организации теракта задержан гражданин Белоруссии 1971 года рождения. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября 2023 года он совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по БАМу. Задержанный признался, что действовал по указаниям живущего в Литве соотечественника, находящегося под контролем украинских спецслужб. Действия фигуранта привели к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по БАМу.