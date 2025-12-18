В уфимском воздухе нашли изопропилбензол

Специалисты Башгидрометцентра зафиксировали ухудшение качества воздуха в Уфе во вторник, 16 декабря.
Как следует из данных мониторинга, в 13:00 на улице Ульяновых было зарегистрировано превышение допустимой концентрации изопропилбензола. Уровень этого опасного вещества в атмосфере оказался в 1,6 раза выше установленной нормы.
Других вредных примесей, превышающих предельно допустимые значения, в воздухе города в этот день не обнаружили.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.