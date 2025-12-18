ФСБ сорвала теракт в людном месте Волгодонска

В Волгодонске Ростовской области был предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами в людном месте. Об этом заявили в ФСБ России.
«ФСБ РФ совместно с МВД РФ в результате эффективно выстроенной системы мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов государственной власти и управления, объектов критической инфраструктуры в Волгодонске Ростовской области предотвращен террористический акт», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ФСБ, теракт был сорван путем задержания студентки, планировавшей совершить подрыв, за полчаса до момента передачи рюкзака с взрывчаткой должностному лицу в здании городской администрации.
В 12:30 патрульные полицейские в центре Волгодонска остановили для проверки студентку колледжа 2009 года рождения, которая шла к зданию администрации города с тяжелым рюкзаком. Она не смогла объяснить, что находится внутри. При предварительном осмотре рюкзака были найдены признаки наличия самодельного взрывного устройства, сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место эксперты-взрывотехники ФСБ подтвердили опасения: в рюкзаке студентки находилось самодельное взрывное устройство, эквивалентное примерно 10 килограммам тротила, с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, а также снабженное электронным таймером.
Согласно показаниям задержанной, она забрала рюкзак из укрытия возле садоводческого товарищества «Ветеран» и должна была доставить его к 13:00 к зданию городской администрации для передачи должностному лицу.
В ФСБ подчеркивают, что примечательным является заявление студентки о том, что «примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников». Спецслужба предполагает, что в реальности девушка могла оказаться «террористкой-смертницей».
В ФСБ сообщили, что продолжаются необходимые оперативные мероприятия и принимается процессуальное решение.
