ФСБ сорвала теракт в людном месте Волгодонска

В 12:30 патрульные полицейские в центре Волгодонска остановили для проверки студентку колледжа 2009 года рождения, которая шла к зданию администрации города с тяжелым рюкзаком. Она не смогла объяснить, что находится внутри. При предварительном осмотре рюкзака были найдены признаки наличия самодельного взрывного устройства, сообщили в ведомстве.