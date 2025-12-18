Под Иркутском 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой

В Иркутской области микроавтобус врезался в стоящую на дороге в темноте бетономешалку, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло накануне около 21:00 по местному времени на 5-м километре дороги Нижнеудинск — поселок Шумский.
«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, перевозивший работников одного из предприятий, допустил наезд на стоящий в полосе движения в неисправном состоянии автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков», — рассказали правоохранители.
Пострадали водитель и 10 пассажиров микроавтобуса, 9 из них доставили в больницу.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бетономешалка насмерть сбила пожилую женщину.