Под Иркутском 11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и бетономешалкой

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, перевозивший работников одного из предприятий, допустил наезд на стоящий в полосе движения в неисправном состоянии автобетоносмеситель Dongfeng, который находился на проезжей части без включенной аварийной сигнализации и других опознавательных знаков», — рассказали правоохранители.