Раскрыта попытка вербовки заключённых для ВСУ в российской колонии

Бывшего военнослужащего ВСУ Никиту Афанасьева обвиняют в попытке вербовки осуждённых российской колонии для участия в боевых действиях на стороне Украины. Речь идёт о нескольких эпизодах, зафиксированных в исправительном учреждении в Чите.
Согласно материалам дела, 36-летний гражданин России проходит обвиняемым сразу по двум статьям Уголовного кодекса — о вербовке наёмников и содействии террористической деятельности. Следствие считает, что действия Афанасьева носили системный характер и были направлены на вовлечение других заключённых в вооружённый конфликт, передает ТАСС.
Установлено, что в 2014 году Афанасьев добровольно отправился воевать в Донбасс на стороне ВСУ, а год спустя попытался получить украинское гражданство. После отказа он вернулся в Россию. В 2017 году мужчина был осуждён на длительный срок за покушение на убийство и участие в деятельности «Правого сектора», признанного в РФ террористической организацией.
По версии обвинения, уже находясь в исправительной колонии № 8 в Чите, Афанасьев после начала специальной военной операции начал склонять других осуждённых к вступлению в ряды ВСУ после освобождения. Следствие указывает, что объектом его интереса становились лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, включая убийства и изнасилования несовершеннолетних.
Защита обвиняемого утверждает, что он не признаёт вину и настаивает на недостоверности собранных материалов. По мнению адвоката, у Афанасьева не было ни реальной возможности, ни намерений заниматься вербовкой, тем более что срок его основного наказания близится к завершению.
В настоящее время дело рассматривается во Втором западном окружном военном суде. В качестве свидетелей допрашиваются сотрудники колонии и заключённые, отбывающие наказание в ИК-8.
