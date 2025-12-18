Раскрыта попытка вербовки заключённых для ВСУ в российской колонии

Установлено, что в 2014 году Афанасьев добровольно отправился воевать в Донбасс на стороне ВСУ, а год спустя попытался получить украинское гражданство. После отказа он вернулся в Россию. В 2017 году мужчина был осуждён на длительный срок за покушение на убийство и участие в деятельности «Правого сектора», признанного в РФ террористической организацией.