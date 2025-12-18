В ЯНАО завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего

«Следствием установлено, что 3 февраля 2025 года в Салехарде обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение инструкций по охране труда, допустил выполнение огнеопасных работ с нарушением правил безопасности на территории предприятия. В результате один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.