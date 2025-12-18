В ЯНАО завершено расследование уголовного дела о гибели рабочего

В Салехарде начальника участка будут судить за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть рабочего.
В Салехарде завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка, обвиняемого в нарушении правил безопасности при проведении огневых работ, которые привели к гибели человека. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по ЯНАО.
«Следствием установлено, что 3 февраля 2025 года в Салехарде обвиняемый, будучи ответственным за соблюдение инструкций по охране труда, допустил выполнение огнеопасных работ с нарушением правил безопасности на территории предприятия. В результате один из рабочих получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении ведомства.
Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, будучи ответственным за охрану труда, он допустил грубые нарушения при организации опасных работ. В ходе расследования следователи выполнили все необходимые процессуальные действия и собрали доказательную базу.