ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Волгодонске

25 ноября ФСБ задержала подростка по подозрении в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. При нем обнаружили самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Юноше предъявили обвинение в покушении на теракт и отправили под стражу.