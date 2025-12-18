ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Волгодонске

В результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в людном месте, который был спланирован украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации в Волгодонске Ростовской области предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей, — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали в районе парка «Юность» студентку-смертницу, учившуюся в одном из областных колледжей, за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации, передает РИА Новости.
25 ноября ФСБ задержала подростка по подозрении в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. При нем обнаружили самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Юноше предъявили обвинение в покушении на теракт и отправили под стражу.