Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Волгодонске

В результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в людном месте, который был спланирован украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в людном месте, который был спланирован украинскими спецслужбами. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации в Волгодонске Ростовской области предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей, — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали в районе парка «Юность» студентку-смертницу, учившуюся в одном из областных колледжей, за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации, передает РИА Новости.

25 ноября ФСБ задержала подростка по подозрении в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. При нем обнаружили самодельные зажигательные устройства и телефон для связи с куратором. Юноше предъявили обвинение в покушении на теракт и отправили под стражу.