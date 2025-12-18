ФСБ задержала челябинца за госизмену

Челябинец, работавший на врага, задержан.
В Челябинской области местный житель задержан сотрудниками УФСБ по региону за госизмену. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, он собирал для Украины информацию о передвижении ж/д составов.
«Было установлено, что южноуралец, действуя в интересах Украины, на основании преступного умысла, направленного на нанесение ущерба безопасности РФ, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По его заданию челябинец занимался сбором разведывательной информации, а именно проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Челябинец был задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит пожизненное лишение свободы.