ФСБ задержала челябинца за госизмену

«Было установлено, что южноуралец, действуя в интересах Украины, на основании преступного умысла, направленного на нанесение ущерба безопасности РФ, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По его заданию челябинец занимался сбором разведывательной информации, а именно проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.