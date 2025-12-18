Напавшему на учителя с ножом школьнику предъявили обвинение в Петербурге

В Петербурге следователи предъявили обвинения подростку, который напал на учительницу в школе № 191, а также работнику охраны учреждения. В региональном Следкоме рассказали подробности.
15-летний школьник стал фигурантом дела по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он частично признал вину на допросе, утверждая, что никаких конфликтов между ним и учительницей не было. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Женщина, которая находилась на посту охраны в этой школе, проходит по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она не проверила рюкзак школьника, который пронес нож, хотя рамка металлоискателя сработала. Пенсионерка признала вину.
Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что нападение произошло 15 декабря 2025 года. Девятиклассник ударил ножом учительницу математики во время исправления контрольной работы.