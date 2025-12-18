Напавшему на учителя с ножом школьнику предъявили обвинение в Петербурге

15-летний школьник стал фигурантом дела по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он частично признал вину на допросе, утверждая, что никаких конфликтов между ним и учительницей не было. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.