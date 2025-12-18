Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге напавшему на учителя школьнику предъявлено обвинение

СК предъявил обвинения 15-летнему подростку и охраннику школы после нападения с ножом на учительницу.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге предъявлены обвинения ученику школы и сотруднице охранного предприятия.

Следователи завершили расследование двух уголовных дел, связанных с инцидентом в одной из городских школ. 15-летний ученик, который 15 декабря ранил ножом учительницу, обвиняется в покушении на убийство. В ходе допроса юноша признал часть своей вины, но отрицал наличие конфликта с потерпевшей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

Сотруднице охранного предприятия, которая не провела досмотр школьника, пронёсшего нож в школу, несмотря на сигнал металлоискателя, предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Женщина признала свою вину.

Расследование продолжается. Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, назначили судебные экспертизы и проводят другие необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.