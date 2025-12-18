В Петербурге напавшему на учителя школьнику предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге предъявлены обвинения ученику школы и сотруднице охранного предприятия.
Следователи завершили расследование двух уголовных дел, связанных с инцидентом в одной из городских школ. 15-летний ученик, который 15 декабря ранил ножом учительницу, обвиняется в покушении на убийство. В ходе допроса юноша признал часть своей вины, но отрицал наличие конфликта с потерпевшей. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.
Сотруднице охранного предприятия, которая не провела досмотр школьника, пронёсшего нож в школу, несмотря на сигнал металлоискателя, предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Женщина признала свою вину.
Расследование продолжается. Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, назначили судебные экспертизы и проводят другие необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.