Три БПЛА были перехвачены над Ростовской областью в ночь на 18 декабря

В Ростовской области в ночь на 18 декабря была отражена вражеская атака БПЛА. По данным Минобороны РФ, были перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Этой же ночью наши силы ПВО уничтожили 31 БПЛА в небе над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — в небе над Белгородской областью и столько же — над Крымом.
По официальным данным, в Донском крае есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь:
— Один человек скончался в Батайске. Также погибли два члена экипажа судна, стоявшего в ростовском порту.
Ранения получили три члена экипажа. Также пострадали несколько жителей Батайска.
