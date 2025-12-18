Ричмонд
Три БПЛА были перехвачены над Ростовской областью в ночь на 18 декабря

Во время атаки БПЛА в порту Ростова загорелось судно и погибли два моряка.

В Ростовской области в ночь на 18 декабря была отражена вражеская атака БПЛА. По данным Минобороны РФ, были перехвачены три беспилотных летательных аппарата. Этой же ночью наши силы ПВО уничтожили 31 БПЛА в небе над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — в небе над Белгородской областью и столько же — над Крымом.

По официальным данным, в Донском крае есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь:

— Один человек скончался в Батайске. Также погибли два члена экипажа судна, стоявшего в ростовском порту.

Ранения получили три члена экипажа. Также пострадали несколько жителей Батайска.

В Ростовской области три человека погибли, девять ранены из-за атаки БПЛА в ночь на 18 декабря.

