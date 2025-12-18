ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске

Через какое-то время девушке предложили «вариант решить твою проблему» и наказали ждать, пока с ней свяжется якобы «некая военная структура» и скажет, что нужно делать. После этого, как рассказала задержанная, общение кураторы перевели в мессенджер. Там они убедили её в том, что девушка назвала свои данные добровольно, и её точно лишат свободы, но чтобы этого не произошло, можно «загладить вину перед Родиной». Далее девушке давали различные задания, в том числе пройти вокруг администрации, а также помочь задержать депутата, что она и пыталась выполнить, следует из видео ФСБ РФ.