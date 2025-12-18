ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске

Девушка рассказала, что мошенники убедили её в том, что она разглашает данные, а также в том, что к «разглашению» данных жителей Ростовской области и Волгодонска причастен некий депутат.
«Он (находившийся с девушкой на связи мошенник — ред.) мне говорит, ты должна приехать туда-то туда-то, забрать рюкзак с деньгами и прослушкой», — рассказала девушка.
Кураторы девушки дали ей задание дать чиновнику «взятку», чтобы в этот момент его «связал ОМОН».
«Поехала в парк “Юность”, приехала. Он говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмёт его в руки, сразу омоновцы его повяжут», — сказала задержанная.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске россиянки 2009 года рождения, которая собиралась передать рюкзак с взрывным устройством (10 кг в тротиловом эквиваленте и поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей) чиновнику в городской администрации. Девушка пояснила, что примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников.
Задержанная рассказала, что позвонивший ей примерно месяц назад попросил назвать код из смс для подтверждения данных для курьера. Девушка назвала код, а через некоторое время получила сообщение на почту, что её взломали. К вечеру этого же дня девушке позвонил ещё один человек и объявил ей, что её не только взломали, но и «вычистили все данные».
В дальнейшем девушку убедили, что на её имя могут взять кредит, а ей светит до десяти лет. Позднее она получила квитанцию от банка, из которой следовало, что ей открыли счёт, на который перевели 100 тысяч рублей, а в дальнейшем направили эти деньги на Украину.
Далее разговаривавшие с девушкой убедили её в том, что произошедшее трактуется как «предательство Родины» с её стороны, а если она расскажет о случившемся родителям, то сделает их соучастниками «преступления». Для решения этого вопроса у девушки начали требовать 100 тысяч рублей, рассказала она. Такой суммы у неё не отказалось.
Через какое-то время девушке предложили «вариант решить твою проблему» и наказали ждать, пока с ней свяжется якобы «некая военная структура» и скажет, что нужно делать. После этого, как рассказала задержанная, общение кураторы перевели в мессенджер. Там они убедили её в том, что девушка назвала свои данные добровольно, и её точно лишат свободы, но чтобы этого не произошло, можно «загладить вину перед Родиной». Далее девушке давали различные задания, в том числе пройти вокруг администрации, а также помочь задержать депутата, что она и пыталась выполнить, следует из видео ФСБ РФ.