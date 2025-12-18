Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек спасли из горящей квартиры в башкирском Салавате

В многоэтажке в Салавате произошел пожар, пострадал пожилой мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате случился пожар в жилом доме, сообщает МЧС по Башкирии. По информации ведомства, загорелась однокомнатная квартира на первом этаже дома на бульваре Салавата Юлаева. Огонь охватил натяжной потолок в коридоре на площади около десяти квадратных метров.

Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС с помощью специального спасательного оборудования им удалось вывести из опасной задымленной зоны шестерых человек, которые находились в квартире и подъезде.

Известно, что в результате происшествия пострадал 68-летний мужчина. По данным МЧС, у него диагностировали отравление продуктами горения и термические ожоги. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.