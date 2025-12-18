Шесть человек спасли из горящей квартиры в башкирском Салавате

В Салавате случился пожар в жилом доме, сообщает МЧС по Башкирии. По информации ведомства, загорелась однокомнатная квартира на первом этаже дома на бульваре Салавата Юлаева. Огонь охватил натяжной потолок в коридоре на площади около десяти квадратных метров.
Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС с помощью специального спасательного оборудования им удалось вывести из опасной задымленной зоны шестерых человек, которые находились в квартире и подъезде.
Известно, что в результате происшествия пострадал 68-летний мужчина. По данным МЧС, у него диагностировали отравление продуктами горения и термические ожоги. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить точную причину возгорания и все обстоятельства случившегося.
