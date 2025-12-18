В Челябинске хулиганы закидывают автобусы камнями

Стекло на транспорте удалось оперативно заменить. Теперь нужно вычислить хулиганов, которые это делают. «Ведь пострадать может не только автобус, но и пассажиры — в этот раз нескольких обсыпало осколками», — говорят в ООО «Третий автобусный парк». Очевидцев происшествия, а также тех, у кого есть фото или видео происшествия, просят прислать информацию в личные сообщения канала, чтобы полиция разобралась с виноватыми.