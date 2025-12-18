В Челябинске хулиганы закидывают автобусы камнями

Камень попал в автобус, когда тот перевозил пассажиров (архивное фото).
В Челябинске хулиганы кинули камень в стекло автобуса № 123, когда транспорт следовал по Меридиану. Это уже не первый подобный случай — осенью там же автобус обстреляли из «травмата», сообщила пресс-служба ООО «Третий автобусный парк».
«В стекло автобуса № 123 прилетел булыжник. Конечно, бывает, что от колес отскакивают камешки, но не таких размеров и не на такую высоту. Мы уверены: это делают хулиганы», — сообщила пресс-служба автопарка в telegram-канале.
ЧП произошло на Меридиане и стало уже не первым подобным на этом же участке. Осенью там же автобус обстреляли из «травмата».
Стекло на транспорте удалось оперативно заменить. Теперь нужно вычислить хулиганов, которые это делают. «Ведь пострадать может не только автобус, но и пассажиры — в этот раз нескольких обсыпало осколками», — говорят в ООО «Третий автобусный парк». Очевидцев происшествия, а также тех, у кого есть фото или видео происшествия, просят прислать информацию в личные сообщения канала, чтобы полиция разобралась с виноватыми.
Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу городского полиции. Ответ будет опубликован после получения.