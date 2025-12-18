В Ростовской области ФСБ задержала студентку, пытавшуюся совершить теракт: что известно

ФСБ предотвратила теракт в Волгодонске.
ФСБ России предотвратила теракт в Волгодонске Ростовской области, задержав 16-летнюю студентку с рюкзаком, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
Подробности задержания.
По данным спецслужбы, задержание произошло в 12:30 в центре города, за полчаса до предполагаемого времени передачи бомбы у здания администрации Волгодонска. Ведомство утверждает, что теракт готовился под контролем спецслужб Украины и был рассчитан на массовые жертвы.
«В 12 часов 30 минут патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка “Юность” задержана гражданка РФ 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении службы.
Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие СВУ. В рюкзаке находилось взрывное устройство мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей и электронным реле времени. По данным ФСБ, девушка забрала рюкзак из тайника возле СНТ «Ветеран» на окраине Волгодонска и должна была доставить его к 13:00 ко входу в городскую администрацию для передачи «некоему чиновнику».
«Смертница» или жертва мошенников.
Со ссылкой на показания задержанной, ФСБ заявляет, что около месяца назад студентка стала жертвой интернет-мошенников, которые вовлекли ее в подготовку теракта под прикрытием иных целей. В спецслужбе указали, что в действительности она могла стать «террористкой-смертницей».
По словам самой задержанной, с ней вышли на связь четыре недели назад. Студентка рассказала, что ей сначала позвонили якобы с маркетплейса и попросили назвать код для подтверждения данных о доставке. Затем, уточняет девушка, ей позвонили с Госуслуг и сказали, что ее взломали и направили «на Центробанк». Там уже мошенники сказали, что завели на ее имя лицевой счет, через который якобы направили деньги на поддержку Украины. Таким образом, со слов девушки, ее и привлекли к попытке совершения теракта.
Девушка рассказала, что мошенники убедили ее в том, что она разглашает данные, а также в том, что к «разглашению» данных жителей Ростовской области и Волгодонска причастен некий депутат. Она думала, что в рюкзаке, который понесет чиновнику, «деньги и прослушка» для чиновника, который «разглашает данные» и берет взятки, следует из видео, опубликованного ФСБ.