В Ростовской области ФСБ задержала студентку, пытавшуюся совершить теракт: что известно

По словам самой задержанной, с ней вышли на связь четыре недели назад. Студентка рассказала, что ей сначала позвонили якобы с маркетплейса и попросили назвать код для подтверждения данных о доставке. Затем, уточняет девушка, ей позвонили с Госуслуг и сказали, что ее взломали и направили «на Центробанк». Там уже мошенники сказали, что завели на ее имя лицевой счет, через который якобы направили деньги на поддержку Украины. Таким образом, со слов девушки, ее и привлекли к попытке совершения теракта.