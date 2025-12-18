Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое рыбаков пропали в Ленинградской области

На озере Самро в Сланцевском районе Ленинградской области пропали двое рыбаков, которые вышли проверить жерлицы и не вернулись.

На озере Самро в Сланцевском районе Ленинградской области пропали двое рыбаков, которые вышли проверить жерлицы и не вернулись. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

На месте происшествия первоначально работали сотрудники полиции и государственные инспекторы по маломерным судам.

Для продолжения поисково-спасательной операции запланировано привлечение водолазов из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновятся при улучшении погоды.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.