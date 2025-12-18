Двое рыбаков пропали в Ленинградской области

На озере Самро в Сланцевском районе Ленинградской области пропали двое рыбаков, которые вышли проверить жерлицы и не вернулись. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
На месте происшествия первоначально работали сотрудники полиции и государственные инспекторы по маломерным судам.
Для продолжения поисково-спасательной операции запланировано привлечение водолазов из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.
Ранее сообщалось, что поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновятся при улучшении погоды.
