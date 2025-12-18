При пожаре в цветочной лавке в Красноярске погиб человек

«Площадь пожара 50 квадратных метров. Работают 4 единицы техники, 15 человек. По предварительной информации, один человек погиб», — сказал собеседник.
Также он уточнил, что причины возгорания будут установлены позже.
КРАСНОЯРСК, 18 дек — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в цветочной лавке в Красноярске, возгорание распространилось на 50 «квадратов», сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.
