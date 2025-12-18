Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ: 11 человек пострадали после заезда пассажирского поезда под автобус

В Приангарье пассажирский автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего пострадали 11 человек. Девять из них доставили в районную больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

В Приангарье пассажирский автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего пострадали 11 человек. Девять из них доставили в районную больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz наехал на бетономешалку Dongfeng, которая стояла в полосе движения из-за неисправности.

Уточняется, что грузовой автомобиль находился на дороге без включенной аварийной сигнализации и без установленных предупреждающих знаков, передает Telegram-канал Иркутской ГАИ.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Навашинском районе Нижегородской области. В аварию попал мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко. Впоследствии он скончался в столичной больнице.