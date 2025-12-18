ГАИ: 11 человек пострадали после заезда пассажирского поезда под автобус

В Приангарье пассажирский автобус столкнулся с бетономешалкой, в результате чего пострадали 11 человек. Девять из них доставили в районную больницу, сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz наехал на бетономешалку Dongfeng, которая стояла в полосе движения из-за неисправности.
Уточняется, что грузовой автомобиль находился на дороге без включенной аварийной сигнализации и без установленных предупреждающих знаков, передает Telegram-канал Иркутской ГАИ.
