Трамваи четырех маршрутов задерживаются на улице Шаболовка

На ул. Шаболовка задерживаются трамваи четырех маршрутов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На ул. Шаболовка (в районе остановки “Серпуховский Вал”) задерживаются трамваи Т1, № 38, 39 и 47», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что маршруты временно изменены.