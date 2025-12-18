Ричмонд
Трамваи четырех маршрутов задерживаются на улице Шаболовка

На ул. Шаболовка задерживаются трамваи четырех маршрутов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«На ул. Шаболовка (в районе остановки “Серпуховский Вал”) задерживаются трамваи Т1, № 38, 39 и 47», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маршруты временно изменены.