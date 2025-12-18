Жителя Челябинской области задержали по делу о госизмене

«УФСБ России по Челябинской области задержан житель региона 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами через интернет. Он подозревается в государственной измене. Следственным органом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в пресс-службе.