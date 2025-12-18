Ричмонд
Жителя Челябинской области задержали по делу о госизмене

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в том, что он, действуя в интересах военизированного объединения Украины, проводил разведку транспортной инфраструктуры региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Источник: Reuters

«УФСБ России по Челябинской области задержан житель региона 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами через интернет. Он подозревается в государственной измене. Следственным органом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказали в пресс-службе.

По данным управления, житель региона, имея преступный умысел, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем украинского военизированного объединения. По заданию занимался сбором разведывательной информации, проводил первичную разведку объектов транспортной инфраструктуры региона, должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области.