Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 18 декабря

После атаки дронов сообщается о задержках рейсов в некоторых аэропортах России.
Утром 18 декабря 2025 года сообщается о задержках рейсов в крупных аэропортах России. После атак украинских беспилотников на четыре российских региона была приостановлена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара, Пензы, Саратова, Тамбова. Сейчас задержки рейсов фиксируются только в Краснодаре. Подробнее о ситуации в крупных аэропортах — в материале URA.RU.
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников.
В ночь на 18 декабря российские ПВО уничтожили 47 беспилотников над территорией четырех российских регионов и акваторией Черного моря. 31 дрон сбит в Брянской области, 5 — над акваторией Черного моря, по 4 — в Крыму и Белгородской области, 3 — в Ростовской области.
Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара, Пензы, Саратова, Тамбова. На данный момент работа восстановлена. Задержки рейсов фиксируются только в аэропорту Краснодара.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 18 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 18 декабря 2025.
В аэропорту Внуково на утро 18 декабря зафиксированы задержки на вылет. Отправка самолета в Вологду задерживается на 15 часов: рейс перенесли с 19:00 17 декабря на 10:00 18 декабря. Самолет в Новосибирск вылетит в 07:20 вместо 06:50.
С опозданием отправятся рейсы в Алматы (вылет в 10:20 вместо 09:50), в Баку (вылет в 10:30 вместо 09:50), в Краснодар (вылет в 10:20 вместо 09:55), в Дубай (вылет в 10:25 вместо 10:05), в Ноябрьск (вылет в 10:30 вместо 10:10).
Также почти на два часа позже прибудет рейс из Ташкента: самолет приземлится в 09:45 вместо 07:35. Прибытие рейсов из Уфы и Тюмени перенесли с 08:10 на 08:27, из Красноярска — с 08:15 на 09:02.
Позже прибудут во Внуково самолеты из Еревана (прилет в 09:37 вместо 08:25), из Алматы (прилет в 09:15 вместо 08:50), из Грозного (прилет в 09:18 вместо 08:50), из Оша (прилет в 13:40 вместо 08:50), из Ханты-Мансийска (прилет в 09:17 вместо 09:00), из Самарканда (прилет в 09:58 вместо 09:00), из Махачкалы (прилет в 10:00 вместо 09:00).
На три часа позже прилетит самолет из Вологды: рейс перенесли с 09:30 на 12:30. Самолет из Иркутска приземлится в аэропорту в 10:37 вместо 09:40, рейс из Якутска — в 12:01 вместо 11:40.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 18 декабря 2025.
Согласно онлайн-табло, из Домодедово с опозданием отправится рейс в Ереван: вылет перенесли с 00:05 на 23:55. Самолет в Калининград вылетит в 08:50 вместо 08:30, в Самару — в 09:10 вместо 08:40. Позже отправятся рейсы в Сочи (вылет в 11:00 вместо 09:49), в Ош (вылет в 11:45 вместо 10:45), в Краснодар (вылет в 12:50 вместо 11:05), в Минеральные Воды (вылет в 13:30 вместо 11:40), в Калининград (вылет в 15:45 вместо 13:15).
Также с опозданием прилетит самолет из Омска: прибытие перенесли с 07:15 на 07:49. Рейс из Ташкента прилетит в 08:15 вместо 07:40, из Аддис-Абебы — в 08:24 вместо 07:40.
Позже ожидаются рейсы из Кургана (прилет в 08:19 вместо 07:55), из Куляба (прилет в 12:40 вместо 08:15), из Екатеринбурга (прилет в 09:06 вместо 08:50), из Душанбе (прилет в 11:45 вместо 09:30), из Оша (прилет в 10:35 вместо 09:45), из Ташкента (прилет в 10:39 вместо 09:50), из Улан-Удэ (прилет в 10:34 вместо 10:00).
Самолет из Кызыла совершит посадку в 11:36 вместо 10:30. Почти на час позже в Домодедово приземлится самолет из Бишкека: рейс перенесли с 10:25 на 11:12. Прибытие самолета из Иркутска ожидается в 12:49 вместо 10:55. С опозданием прибудут рейсы из Благовещенска (прилет в 13:00 вместо 12:35) и из Иркутска (прилет в 13:06 вместо 12:45).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 18 декабря 2025.
В аэропорту Шереметьево сообщается о задержке вылета самолета в Касабланку: рейс отправится в 08:50 вместо 08:20.
С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Новосибирска (прилет в 08:07 вместо 07:40), из Тегерана (прилет в 08:36 вместо 07:45), из Бишкека (прилет в 11:37 вместо 07:45), из Омска (прилет в 09:12 вместо 08:45), из Астрахани (прилет в 10:03 вместо 09:15), из Красноярска (прилет в 09:42 вместо 09:20), из Екатеринбурга (прилет в 09:51 вместо 09:20).
Прибытие рейса из Нового Уренгоя перенесли с 09:25 на 09:47. Самолет из Сургута совершит посадку в 09:52 вместо 09:30. Позже прилетит самолет из Якутска: прибытие перенесли с 10:00 на 10:42.
Также с опозданием ожидается посадка самолетов из Дели (прилет в 10:40 вместо 10:10), из Иркутска (прилет в 11:37 вместо 11:10), из Улан-Удэ (прилет в 13:28 вместо 11:50), из Благовещенска (прилет в 14:19 вместо 13:25).
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 18 декабря 2025.
В аэропорту Пулково сообщается о незначительных задержках рейсов на вылет и прилет. Самолет в Вологду вылетит в 13:40 вместо 11:10. Отменен рейс в Ош, назначенный на 19:40.
С опозданием прибудут в Пулково самолеты из Оренбурга (прилет в 07:59 вместо 07:20), из Еревана (прилет 09:35 вместо 09:00), из Вологды (прилет в 13:00 вместо 10:10), из Томска (прилет в 11:53), из Иркутска (прилет в 12:25 вместо 11:25).
Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 18 декабря 2025.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 18 декабря 2025.
Согласно онлайн-табло, в аэропорту Кольцово сообщается о задержке почти на сутки рейса в Казань: самолет вылетит в 04:10 19 декабря вместо 02:45 18 декабря. Отправка самолета в Краснодар перенесена с 08:30 на 10:10.
С опозданием отправятся самолеты в Москву (вылет в 12:25 вместо 12:00), в Санкт-Петербург (вылет в 13:40 вместо 12:50), в Москву (вылет в 18:35 вместо 17:55). На прилет также почти на сутки задерживается рейс из Казани: прибытие перенесли с 01:45 18 декабря на 03:30 19 декабря.
Позже приземлятся в Кольцово самолеты из Оша (прилет в 14:50 вместо 06:55), из Благовещенска (прилет в 11:30 вместо 10:00), из Новокузнецка (прилет в 11:10 вместо 10:20), из Тюмени (прилет в 11:35 вместо 10:35), из Владивостока (прилет в 12:45 вместо 11:05), из Пекина (прилет в 15:50 вместо 14:40), из Краснодара (прилет в 17:45 вместо 16:35).
Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 18 декабря 2025.
В аэропорту Пашковский зафиксированы задержки рейсов. С опозданием отправятся самолеты в Екатеринбург (вылет в 12:15 вместо 10:45), в Наманган (вылет в 12:35 вместо 11:10). Позже в аэропорт прилетит самолет из Москвы: прибытие перенесли с 09:35 на 11:05.
Самолет из Намангана совершит посадку в 11:25 вместо 09:40, рейс из Екатеринбурга прибудет в 11:06 вместо 09:45. Также с опозданием приземлятся самолеты из Москвы (прилет в 11:25 вместо 10:25) и из Екатеринбурга (прилет в 11:50 вместо 10:40).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 18 декабря 2025.
В аэропорту Сочи сообщается о незначительных задержках рейсов. С опозданием отправятся самолеты в Анталью (прилет в 09:15 вместо 06:00), в Тель-Авив (прилет в 08:20 вместо 07:15).
Позже ожидается прибытие рейсов из Омска (прилет в 10:40 вместо 09:45), из Дубая (прилет в 10:45 вместо 10:00), из Антальи (прилет в 13:30 вместо 11:00), из Москвы (прилет в 14:30 вместо 13:25).