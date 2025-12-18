Проверь свой рейс: что происходит в аэропортах после атак БПЛА 18 декабря

Согласно онлайн-табло, из Домодедово с опозданием отправится рейс в Ереван: вылет перенесли с 00:05 на 23:55. Самолет в Калининград вылетит в 08:50 вместо 08:30, в Самару — в 09:10 вместо 08:40. Позже отправятся рейсы в Сочи (вылет в 11:00 вместо 09:49), в Ош (вылет в 11:45 вместо 10:45), в Краснодар (вылет в 12:50 вместо 11:05), в Минеральные Воды (вылет в 13:30 вместо 11:40), в Калининград (вылет в 15:45 вместо 13:15).