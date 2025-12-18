Из-за массового ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь образовалась дикая пробка

В ГИБДД Свердловской области подтвердили факт ДТП и сообщили, что инспекторы работают на месте и устанавливают обстоятельств аварии. «Организовано движение по переходно-скоростной полосе в направлении Перми. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!» — предупредил водителей Уралуправтодор.