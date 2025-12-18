Ричмонд
Дмитриев назвал ключевое отличие Трампа от ЕС

Президент США Дональд Трамп принимает меры для устранения хаоса, а ЕС продолжает жить в мире Байдена. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По мнению Дмитриева, Трамп устраняет хаос как в США, так и за рубежом.

«Президент Трамп унаследовал от президента Байдена и его команды Autopen полный бардак, и он быстро принимает меры, чтобы исправить его как внутри страны, так и за рубежом», — написал Дмитриев. По его словам, причина того, что ЕС не могут разобраться с массовой миграцией и преступностью среди мигрантов вызвано тем, что Евросоюз до сих пор живет «в мире Байдена».

Ранее Дональд Трамп, выступая с обращением из Белого дома заявил, что за 11 месяцев сделал больше, чем любая другая администрация США. Изменения, которые они привнесли, американский лидер назвал позитивными.

