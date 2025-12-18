11 человек пострадали при столкновении автобуса с бетоновозом под Иркутском

Авария произошла вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги между Нижнеудинском и поселком Шумский. В темноте микроавтобус Mercedes-Benz, который вез работников одного из местных предприятий, наехал на остановившийся бетоновоз — у него не была включена аварийная сигнализация.
«В ДТП водитель и десять пассажиров микроавтобуса получили травмы, девять человек доставлены в районную больницу», — проинформировали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.
СК проводит проверку в связи с аварией. Специалисты прокуратуры дадут оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.