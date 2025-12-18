11 человек пострадали при столкновении автобуса с бетоновозом под Иркутском

Авария произошла вечером 17 декабря на 5-м километре автодороги между Нижнеудинском и поселком Шумский. В темноте микроавтобус Mercedes-Benz, который вез работников одного из местных предприятий, наехал на остановившийся бетоновоз — у него не была включена аварийная сигнализация.