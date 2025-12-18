Ричмонд
Суд обязал тюменского мотоциклиста выплатить 40 тысяч за сбитую насмерть собаку

Сладковский районный суд Тюменской области обязал местного жителя выплатить 40 тысяч рублей хозяйке немецкого шпица, которого он насмерть сбил на мотоцикле. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Авария произошла в конце января.

«Согласно достигнутым договоренностям, ответчик обязан выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на составление искового заявления в размере 4 000 рублей, государственную пошлину в размере 1 200 рублей. Обязательства подлежат исполнению ответчиком до 30 июля 2026 года включительно», — указано в публикации тюменских судов.

В конце января мужчина, управляя мотоциклом марки «ИЖ-Планета» без номеров, насмерть сбил животное. Женщина обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба. Убитую собаку породы немецкий шпиц она оценила в 100 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что на автодороге Курган — Тюмень в Исетском районе водитель иномарки насмерть сбил лося. В результате происшествия 43-летний водитель, житель Краснодарского края, госпитализирован с тяжелыми травмами.