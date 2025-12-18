Суд обязал тюменского мотоциклиста выплатить 40 тысяч за сбитую насмерть собаку

Авария произошла в конце января.
Сладковский районный суд Тюменской области обязал местного жителя выплатить 40 тысяч рублей хозяйке немецкого шпица, которого он насмерть сбил на мотоцикле. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.
«Согласно достигнутым договоренностям, ответчик обязан выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей, расходы на составление искового заявления в размере 4 000 рублей, государственную пошлину в размере 1 200 рублей. Обязательства подлежат исполнению ответчиком до 30 июля 2026 года включительно», — указано в публикации тюменских судов.
В конце января мужчина, управляя мотоциклом марки «ИЖ-Планета» без номеров, насмерть сбил животное. Женщина обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба. Убитую собаку породы немецкий шпиц она оценила в 100 000 рублей.
