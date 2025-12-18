Ричмонд
В ХМАО машинист получил травму глаза на Самотлорском месторождении

Государственная инспекция труда в ХМАО расследует несчастный случай с машинистом подъемника, который получил тяжелую травма глаза во время работ на Самотлорском месторождении. Об этом сообщила пресс-служба окружного ведомства.

Травмированному работнику экстренно понадобилась операция.

«Происшествие случилось 14 декабря 2025 года на территории кустовой площадки Самотлорского месторождения. По предварительной информации, при монтаже лестницы мобильного вагон-дома, работник получил тяжелую травму левого глаза, что повлекло экстренное хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении. Гострудинспекция выясняет причины произошедшего, также инициирована внеплановая проверка.

Ранее URA.RU писало, что нефтяник из ХМАО отсудил у американской компании полмиллиона рублей за разбитое крюком лицо. Он работал в российском филиале международной нефтесервисной компании «Везерфорд», штаб-квартира которой находится в США.