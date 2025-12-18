WP: власти США признали ответственность за авиакатастрофу с 67 погибшими

Правительство США признало ответственность за столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне 29 января, в результате которого погибли все находившиеся на бортах 67 человек. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебное заявление Минюста страны.