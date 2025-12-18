WP: власти США признали ответственность за авиакатастрофу с 67 погибшими

Правительство США признало ответственность за столкновение пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне 29 января, в результате которого погибли все находившиеся на бортах 67 человек. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебное заявление Минюста страны.
Министерство утверждает, что экипаж вертолета Black Hawk не заметил судно Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines и не смог избежать столкновения. Самолет же о приближающемся вертолете не предупредили авиадиспетчеры из аэропорта имени Рональда Рейгана, возле которого произошла катастрофа, на что обращает внимание представитель Федерального управления гражданской авиации США.
Власти Соединенных Штатов признали, что «были обязаны проявлять должную осмотрительность по отношению к пострадавшим, но это было нарушено, что и стало причиной трагедии».
Самолет и вертолет столкнулись, когда пассажирское судно шло на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а в вертолете — 3 члена экипажа. Авиакатастрофа стала самой крупной в США за последние 15 лет.