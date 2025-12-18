Ричмонд
Стрелок из Красноярска, взявший сына в заложники, встретит Новый год в СИЗО

КРАСНОЯРСК, 18 декабря, ФедералПресс. Центральный районный суд столицы Красноярского края отправил под стражу сибиряка, который стрелял из ружья и заперся с маленьким сыном в доме. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемому в покушении на убийство общеопасным способом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что действия сибиряка создавали реальную угрозу для окружающих.

«Пули попали в окна жилого дома, где были две женщины в возрасте 30 и 45 лет», — уточнили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Напомним, что на этой неделе спецназ задержал жителя Красноярска, который во время скандала с супругой, выгнал женщину на мороз, после чего выстрелил в ее сторону. В доме в тот момент находился 7-летний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал. По счастливой случайности никто не пострадал.