Стрелок из Красноярска, взявший сына в заложники, встретит Новый год в СИЗО

Напомним, что на этой неделе спецназ задержал жителя Красноярска, который во время скандала с супругой, выгнал женщину на мороз, после чего выстрелил в ее сторону. В доме в тот момент находился 7-летний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал. По счастливой случайности никто не пострадал.