Стрелок из Красноярска, взявший сына в заложники, встретит Новый год в СИЗО

«Подозреваемому в покушении на убийство общеопасным способом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что действия сибиряка создавали реальную угрозу для окружающих.
«Пули попали в окна жилого дома, где были две женщины в возрасте 30 и 45 лет», — уточнили в пресс-службе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».
Напомним, что на этой неделе спецназ задержал жителя Красноярска, который во время скандала с супругой, выгнал женщину на мороз, после чего выстрелил в ее сторону. В доме в тот момент находился 7-летний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал. По счастливой случайности никто не пострадал.