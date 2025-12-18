В Шадринске госпитализировали пятилетнего ребенка после жесткого ДТП. Фото

Сами водители не пострадали и были привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает: детское автокресло — не просто формальное требование закона, а реальный щит, спасающий жизнь в случае аварии. Безопасность ребенка в машине полностью зависит от ответственности взрослых. Не рискуйте самым ценным — обеспечьте детям безопасную поездку.