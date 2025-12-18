В Шадринске госпитализировали пятилетнего ребенка после жесткого ДТП. Фото

ДТП произошло в Шадринске 17 декабря.
В Шадринске (Курганская область) 17 декабря произошло ДТП. Пятилетний мальчик находился в автомобиле без специального кресла и получил травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».
Водитель автомобиля ВАЗ 21110, 1984 года рождения, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу встречной Mitsubishi под управлением женщины 1993 года рождения, что привело к столкновению. «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Mitsubishi (мальчик 2020 года рождения) получил телесные повреждения, госпитализирован», — пишут в ГАИ.
Сами водители не пострадали и были привлечены к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает: детское автокресло — не просто формальное требование закона, а реальный щит, спасающий жизнь в случае аварии. Безопасность ребенка в машине полностью зависит от ответственности взрослых. Не рискуйте самым ценным — обеспечьте детям безопасную поездку.
Ранее в Курганской области уже фиксировались тяжелые последствия пренебрежения детской безопасностью в автомобиле. Так, после ДТП 15 ноября на трассе Шадринск — Ялуторовск скончался 12-летний пассажир Hyundai Accent, который ехал без ремня безопасности, по этому факту возбуждено уголовное дело.
Кадр с места ДТП.