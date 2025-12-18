Двое погибли и четверо ранены в лобовом ДТП на кубанской трассе

Итогом инцидента стали две человеческие жизни, оборвавшиеся на месте. Погибшими оказались молодые люди 21 и 25 лет, находившиеся в одной из машин и приходившиеся друг другу братьями. Еще четверо участников ДТП с различными травмами были экстренно доставлены медицинскими службами в ближайшее лечебное учреждение.