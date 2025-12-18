Двое погибли и четверо ранены в лобовом ДТП на кубанской трассе

В Калининском районе Краснодарского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы. Авария случилась в накануне вечернее время на автодороге, соединяющей Тимашевск и Полтавскую.
По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Sorento при выполнении маневра обгона допустил выезд на полосу встречного движения. На встречной полосе иномарка совершила столкновение с двумя транспортными средствами — легковым автомобилем ВАЗ-2107 и грузовиком марки Dongfeng.
Итогом инцидента стали две человеческие жизни, оборвавшиеся на месте. Погибшими оказались молодые люди 21 и 25 лет, находившиеся в одной из машин и приходившиеся друг другу братьями. Еще четверо участников ДТП с различными травмами были экстренно доставлены медицинскими службами в ближайшее лечебное учреждение.
В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего, включая техническое состояние автомобилей и возможные нарушения ПДД.