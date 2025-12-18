В Башкирии создали оргкомитеты к 23 февраля и 8 Марта

Руководителем комитета по подготовке к 8 Марта назначен вице-премьер, министр спорта Руслан Хабибов. В состав этой рабочей группы также вошли министр труда и соцзащиты Ленара Иванова, министр культуры Амина Шафикова, глава Агентства по печати Максим Ульчев и другие чиновники. Конкретный план праздничных мероприятий будет утвержден позднее, до 10 февраля 2026 года.