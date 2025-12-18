В Башкирии создали оргкомитеты к 23 февраля и 8 Марта

В Башкирии началась подготовка ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжения о формировании специальных оргкомитетов, которые займутся организацией торжественных мероприятий в 2026 году.
Руководителем комитета по подготовке к 8 Марта назначен вице-премьер, министр спорта Руслан Хабибов. В состав этой рабочей группы также вошли министр труда и соцзащиты Ленара Иванова, министр культуры Амина Шафикова, глава Агентства по печати Максим Ульчев и другие чиновники. Конкретный план праздничных мероприятий будет утвержден позднее, до 10 февраля 2026 года.
Оргкомитет по подготовке к 23 февраля возглавил вице-премьер Ирек Сагитов. Его заместителем стала министр культуры Амина Шафикова. В состав комитета вошли представители силовых ведомств, ветеранских объединений, муниципалитетов и других госорганов. Программу празднования Дня защитника Отечества планируют согласовать до 26 января 2026 года.
Перед правительством республики поставлена задача определить, за чей счет будут проведены все запланированные события. Агентству по печати поручено организовать освещение праздников в средствах массовой информации. Местным администрациям на местах рекомендовали разработать и провести собственные праздничные программы.
