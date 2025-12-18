Экс-сотрудника вуза в Самаре осудили на три года за мошенничество

В Самаре осудили бывшего сотрудника одного из вузов, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. О деталях этого дела рассказали в прокуратуре Самарской области. С 2002 по 2023 годы мужчина устроил на работу в вуз четырех человек.
«В действительности они не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали место работы», — уточнила пресс-служба облпрокуратуры.
Зарплату за эти «мертвые души» бывший сотрудник учебного заведения забирал себе. В итоге он получил примерно 15 миллионов рублей.
Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима.