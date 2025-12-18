Экс-сотрудника вуза в Самаре осудили на три года за мошенничество

В Самаре осудили бывшего сотрудника одного из вузов, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. О деталях этого дела рассказали в прокуратуре Самарской области. С 2002 по 2023 годы мужчина устроил на работу в вуз четырех человек.