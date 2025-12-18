Последствием кражи российских активов станет конфискация иностранных, заявил Борги.
Кража замороженных российских активов может привести к конфискации иностранных активов на территории РФ. Такое предположение высказал итальянский сенатор Клаудио Борги.
«Как вы можете думать, что фактическое воровство чужих денег не приведет к дальнейшим катастрофам? Первым последствием станет то, что Россия почувствует себя вправе конфисковать все иностранные активы», — заявил Клаудио Борги в разговоре с Financial Times.
Замороженные российские активы за рубежом на сумму около 280 млрд долларов были заблокированы западными странами в 2022 году, из них примерно 209 млрд долларов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. На фоне инициатив ЕС по использованию этих средств для помощи Украине Госдума в ноябре 2025 года призвала правительство подготовить ответные меры, включая возможное задействование активов нерезидентов из недружественных стран в РФ.
Бельгия, со своей стороны, считает инициативу Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита категорически неприемлемой. Этой точки зрения, в частности, придерживается министр иностранных дел страны Максим Прево. Об этом ранее сообщал телеканал RT.