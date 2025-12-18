FT: после кражи российских активов Москва сможет конфисковать иностранные активы

Замороженные российские активы за рубежом на сумму около 280 млрд долларов были заблокированы западными странами в 2022 году, из них примерно 209 млрд долларов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. На фоне инициатив ЕС по использованию этих средств для помощи Украине Госдума в ноябре 2025 года призвала правительство подготовить ответные меры, включая возможное задействование активов нерезидентов из недружественных стран в РФ.