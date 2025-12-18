Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти на озере Самро пропали два рыбака

Двое рыбаков пошли проверять жерлицы на озере Самро и пропали.

Источник: Аргументы и факты

В Сланцевском районе Ленинградской области ищут двух рыбаков, которые пошли проверять жерлицы на акватории озера Самро и пропали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Поисками рыбаков занимаются полицейские, госинспекторы по маломерным судам. Водолазные работы ведут сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Спасатели предупредили, что перед выходом на лёд необходимо проверять его толщину.

Ранее в Хабаровском крае обнаружили вмёрзшее в лёд тело 13-летнего мальчика, который отправился на рыбалку вместе со своим 51-летним знакомым.