В Ленобласти на озере Самро пропали два рыбака

В Сланцевском районе Ленинградской области ищут двух рыбаков, которые пошли проверять жерлицы на акватории озера Самро и пропали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Поисками рыбаков занимаются полицейские, госинспекторы по маломерным судам. Водолазные работы ведут сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.
Спасатели предупредили, что перед выходом на лёд необходимо проверять его толщину.
Ранее в Хабаровском крае обнаружили вмёрзшее в лёд тело 13-летнего мальчика, который отправился на рыбалку вместе со своим 51-летним знакомым.