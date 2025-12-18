Ричмонд
На трассе «Пермь-Екатеринбург» ограничили движение из-за массового ДТП

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в районе деревни Старые Решеты.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на 337 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». ФКУ «Уралуправтодор» предупредила об ограничении движения на участке дороги в Первоуральском округе. Движение организовано по переходно-скоростной полосе в направлении Перми.

Массовое ДТП произошло 18 декабря в 08:48. По предварительной информации, в столкновении приняли участие пять транспортных средств. В результате дорожного происшествия люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения.

«Вследствие происшествия движение транспорта в направлении Перми было затруднено. Для оперативного устранения затора и минимизации неудобств для водителей нарядами ДПС незамедлительно организовали реверсивную схему движения. В настоящий момент движение осуществляется в штатном режиме», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

По словам очевидцев в ДТП столкнулись фура и четыре легковых автомобиля. По факту произошедшего органы внутренних дел проводят проверку.

