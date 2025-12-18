На трассе «Пермь-Екатеринбург» ограничили движение из-за массового ДТП

Госавтоинспекция Свердловской области сообщила о массовом ДТП с участием пяти автомобилей на 337 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». ФКУ «Уралуправтодор» предупредила об ограничении движения на участке дороги в Первоуральском округе. Движение организовано по переходно-скоростной полосе в направлении Перми.