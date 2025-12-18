Водолазы подняли со дна Волги тело расчлененной мужем волгоградки

Преступник пытался замести следы с невероятной жестокостью. Часть останков он утопил в реке, а другую закопал рядом с гаражами. Полицейские, распутывая это дело, обратились за помощью к спасателям, которые оперативно выполнили задачу. Обнаруженные части тела передали следователям. Расследование дела продолжается.