Водолазы подняли со дна Волги тело расчлененной мужем волгоградки

Волгоградец расчленил жену и выбросил останки в ледяную реку.

Источник: ГКУ Служба спасения

Шокирующая история в Волгограде получила свое трагическое продолжение. Накануне, 17 декабря, водолазы Службы спасения подняли со дна Волги страшную находку — останки 59-летней местной жительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГКУ «Служба спасения».

Как выяснило следствие, с женщиной зверски расправился ее собственный муж. Еще 14 декабря в Кировском районе он хладнокровно застрелил супругу из травматического пистолета. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина расчленил тело.

Преступник пытался замести следы с невероятной жестокостью. Часть останков он утопил в реке, а другую закопал рядом с гаражами. Полицейские, распутывая это дело, обратились за помощью к спасателям, которые оперативно выполнили задачу. Обнаруженные части тела передали следователям. Расследование дела продолжается.