Движение трамваев на улице Шаболовка восстановлено после задержки

На ул. Шаболовка восстановлено движение трамваев после задержки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Восстановлено движение трамваев на ул. Шаболовка», — говорится в материале.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на ул. Шаболовка задерживались трамваи Т1, № 38, 39 и 47.