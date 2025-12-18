Движение трамваев на улице Шаболовка восстановлено после задержки

«Восстановлено движение трамваев на ул. Шаболовка», — говорится в материале.
На ул. Шаболовка восстановлено движение трамваев после задержки, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Восстановлено движение трамваев на ул. Шаболовка», — говорится в материале.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на ул. Шаболовка задерживались трамваи Т1, № 38, 39 и 47.