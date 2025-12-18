По делу о нападении на учительницу в Петербурге предъявлены обвинения фигурантам

Следствие предъявило обвинения по резонансному делу о нападении на педагога в одной из школ Санкт-Петербурга. Фигурантами стали 15-летний ученик и сотрудница охранного предприятия.
Как сообщили в ГСУ СК России по городу, подростку инкриминируется покушение на убийство. По версии следствия, 15 декабря 2025 года он нанес учительнице ножевые ранения прямо в здании школы. Действия квалифицированы как покушение на убийство, передает ТАСС.
В рамках того же дела обвинение предъявлено сотруднице частного охранного предприятия. Следствие считает, что она оказала услугу, не отвечающую требованиям безопасности, поскольку не провела досмотр школьника, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя, и допустила пронос ножа в учебное заведение.
Подросток в ходе допросов вину признал частично. Конфликт с потерпевшей он отрицает. В ближайшее время суду предстоит избрать ему меру пресечения. Сотрудница охраны вину признала полностью.
Расследование продолжается. Следователи уже допросили пострадавшую и очевидцев, назначен комплекс судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, по которым система безопасности в школе дала сбой.
Читайте также: Назван возможный срок подростку за нападение с ножом в школе Одинцово.