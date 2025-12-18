По делу о нападении на учительницу в Петербурге предъявлены обвинения фигурантам

Как сообщили в ГСУ СК России по городу, подростку инкриминируется покушение на убийство. По версии следствия, 15 декабря 2025 года он нанес учительнице ножевые ранения прямо в здании школы. Действия квалифицированы как покушение на убийство, передает ТАСС.