Владельца тобольской базы отдыха «Сказка» наказали за массовое отравление детей хлором

Массовое отравление детей парами хлора произошло в Тобольске 21 декабря 2024 года.
Тобольский городской суд (Тобольск, Тюменская область) признал предпринимателя Алмаза Речапова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона. В декабре 2024 года дети массово отравились парами хлора от бассейна на базе отдыха «Сказка», которая принадлежит бизнесмену.
«Тобольский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела и вынес приговор ИП Алмазу Речапову, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Алмазу Речапову наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей в доход государства. В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, суд считает необходимым смягчить ему наказание в виде штрафа до 120 000 рублей в доход государства», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
Инцидент произошел в декабре 2024 года на территории водного комплекса «Пандора» базы отдыха «Сказка». В бассейне допустили превышение нормы расхода дезинфицирующих средств и не обеспечили должный производственный контроль за соблюдением санитарных правил. В результате юные посетители получили массовое отравление хлором.
Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей. С предпринимателя взыскали компенсации морального вреда и штрафы в пользу пострадавших.
При назначении наказания учли признание вины, раскаяние Речапова и его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, а также уже понесенные им финансовые издержки по гражданским искам. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 декабря 2024 года в Тобольске на базе отдыха 15 детей отравились парами хлора на базе отдыха «Сказка». Их самочувствие резко ухудшилось после купания в бассейне. Через две недели владелец комплекса был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений.