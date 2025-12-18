Владельца тобольской базы отдыха «Сказка» наказали за массовое отравление детей хлором

Ранее URA.RU писало о том, что 21 декабря 2024 года в Тобольске на базе отдыха 15 детей отравились парами хлора на базе отдыха «Сказка». Их самочувствие резко ухудшилось после купания в бассейне. Через две недели владелец комплекса был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ. Он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений.