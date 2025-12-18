В Копейске пенсионерка организовала наркопритон в своей квартире

При обследовании квартиры полицейские нашли предметы, непосредственно используемые для употребления наркотиков и шестерых наркоманов. На них составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Хозяйка же проходит по уголовной статье. Ей грозит до четырех лет колонии.