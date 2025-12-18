В Копейске пенсионерка организовала наркопритон в своей квартире

Пенсионерка предоставляла квартиру наркоманам.
В Копейске 65-летняя пенсионерка организовала наркопритон в своей квартире. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, оплату за пользование жилплощадью она принимала алкоголем.
«Полицейские установили, что 65-летняя ранее судимая, неработающая местная жительница систематически предоставляла свое жилье для потребления запрещенных веществ наркозависимыми. В качестве оплаты владелица жилища принимала алкогольные напитки», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
При обследовании квартиры полицейские нашли предметы, непосредственно используемые для употребления наркотиков и шестерых наркоманов. На них составили административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Хозяйка же проходит по уголовной статье. Ей грозит до четырех лет колонии.