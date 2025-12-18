В Новом Уренгое вынесен приговор по делу об убийстве в драке возле торгового центра

За драку со смертельным исходом в Новом Уренгое осужденный получил 5 лет строгого режима.
Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) получил пять лет и шесть месяцев строгого режима за драку, в которой погиб его знакомый. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщает пресс-служба Следственного комитета по ЯНАО.
«По данным следствия и суда, в дневное время 08 июня 2025 года вблизи одного из торговых центров в Новом Уренгое, 20-летний фигурант, в ходе конфликта со своим знакомым, нанес последнему множественные удары по голове, от которых он через непродолжительное время скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
