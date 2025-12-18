В Новом Уренгое вынесен приговор по делу об убийстве в драке возле торгового центра

«По данным следствия и суда, в дневное время 08 июня 2025 года вблизи одного из торговых центров в Новом Уренгое, 20-летний фигурант, в ходе конфликта со своим знакомым, нанес последнему множественные удары по голове, от которых он через непродолжительное время скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении ведомства.