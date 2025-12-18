Курьер телефонных мошенников задержан после обмана москвички на 22 млн руб

«Мошенники позвонили 56-летней москвичке под видом работников госорганов. Они заявили женщине, что злоумышленники завладели доступом к ее личному кабинету на государственном портале и оформили доверенность от ее имени на неизвестного мужчину. В продолжение противоправных действий аферисты сообщили гражданке, что под ее данными зарегистрированы несколько заявок на получение кредитных средств, и убедили, что их можно аннулировать, если передать их представителям заявленные к выдаче суммы», — рассказал Васенин.
Находясь под влиянием злоумышленников, потерпевшая обналичила деньги на счете, а также самостоятельно получила в банке два займа и взяла в долг деньги у знакомого, после чего передала в Песчаном пер. незнакомцам в общей сложности более 21,5 млн руб.
В дальнейшем под предлогом декларирования аферисты уговорили женщину продать хранившиеся дома две коллекционные монеты из золота и серебра, после чего она направилась в комиссионные магазины, где получила за них 857 тыс. руб. Вырученные деньги гражданка также передала неизвестному мужчине.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Сокол на Мичуринском проспекте был задержан один из подозреваемых — 26-летний житель Кемерово. По версии следствия, за денежное вознаграждение он получил от потерпевшей часть от общей похищенной суммы в размере 15 млн руб., после чего передал их соучастникам», — подчеркнул Васенин.
Кроме того, полицейскими установлено местонахождение одной из коллекционных монет. В настоящее время она изъята. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, а также задержание организаторов и соучастников преступления», — добавил Васенин.