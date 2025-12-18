Курьер телефонных мошенников задержан после обмана москвички на 22 млн руб

«Мошенники позвонили 56-летней москвичке под видом работников госорганов. Они заявили женщине, что злоумышленники завладели доступом к ее личному кабинету на государственном портале и оформили доверенность от ее имени на неизвестного мужчину. В продолжение противоправных действий аферисты сообщили гражданке, что под ее данными зарегистрированы несколько заявок на получение кредитных средств, и убедили, что их можно аннулировать, если передать их представителям заявленные к выдаче суммы», — рассказал Васенин.