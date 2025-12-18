Гадюка год сводила с ума жительницу Кубани

«Первая встреча с рептилией у Натальи из Ляпино произошла в прошлом году. Змея свалилась с потолка прямо в мойку, когда женщина мыла посуду. Хозяйка испугалась, и, пока приходила в себя, гадюка уже исчезла», — указано в посте telegram-канала Baza. Хозяйка дома два дня искала змею, но не смогла обнаружить.