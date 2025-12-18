Гадюка год сводила с ума жительницу Кубани

В первый раз женщина увидела гадюку, когда та упала с потолка в мойку, указано в посте (архивное фото).
Женщина с Кубани жила бок о бок с гадюкой целый год, пока последняя не выдала себя. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Первая встреча с рептилией у Натальи из Ляпино произошла в прошлом году. Змея свалилась с потолка прямо в мойку, когда женщина мыла посуду. Хозяйка испугалась, и, пока приходила в себя, гадюка уже исчезла», — указано в посте telegram-канала Baza. Хозяйка дома два дня искала змею, но не смогла обнаружить.
В течение года в доме были слышны шорохи, которые женщина списывала на мышей. Спустя год женщина вновь увидела змею и позвала родственников. Последние 40 минут удерживали змею за хвост до приезда сотрудников МЧС.
Ранее на юго-западе Москвы, в одном из многоквартирных домов на улице Шаболовка, был зафиксирован инцидент, вызвавший обеспокоенность среди местных жителей. В подъезде обнаружили небольшую змею, что привело жильцов в замешательство. Рептилия была поймана спасателями не сразу, так как та успела скрыться. Об этом сообщало издание «Ридус».