Уровень жизни в Башкирии оценили в 23,6 тысячи рублей в месяц на человека

В ноябре в Башкирии продолжила расти стоимость фиксированного набора товаров и услуг, по которому оценивается уровень жизни. Согласно расчетам Башстата, теперь на месячное содержание одного человека в республике нужно 23 617 рублей. Это на 49 рублей (или 0,2%) больше, чем требовалось в октябре.