Уровень жизни в Башкирии оценили в 23,6 тысячи рублей в месяц на человека

Стоимость фиксированного набора товаров в Башкирии снова выросла.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре в Башкирии продолжила расти стоимость фиксированного набора товаров и услуг, по которому оценивается уровень жизни. Согласно расчетам Башстата, теперь на месячное содержание одного человека в республике нужно 23 617 рублей. Это на 49 рублей (или 0,2%) больше, чем требовалось в октябре.

Отмечается, что сумма, необходимая для жизни в Башкирии, превышает средний показатель по всему Приволжскому федеральному округу, который составляет 22 975 рублей. Однако по сравнению с общероссийским уровнем в 25 627 рублей стоимость набора в республике все еще остается ниже.

Среди регионов ПФО Башкирия занимает третью строчку по дороговизне этого потребительского набора. Дороже жить только в Пермском крае (25 465 рублей) и Нижегородской области (24 035 рублей). Самой доступной стоимость жизни в округе оказалась в Чувашии, где на месяц нужно 21 801 рубль.