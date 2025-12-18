Судно загорелось в порту Ростова после атаки ВСУ, есть погибшие

Минувшей ночью в результате атаки БПЛА в порту Ростова-на-Дону загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три — получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Огонь потушен. В многоэтажной новостройке на Западном пострадавших не было.
В Батайске ранения получили семь человек, четверым оказали помощь на месте, троих госпитализировали в БСМП. Одного пострадавшего спасти не смогли.
Напомним, в ночь на 18 декабря воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Батайске и Таганроге.
